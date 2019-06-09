Поиск

Власти Сочи заявили о полулегальной работе турфирмы, чей автобус попал в ДТП

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи заявляют о нарушениях в работе туристической фирмы "Фишт", микроавтобус которой стал участником ДТП в воскресенье.

Компания незаконно размещала павильоны, в которых предлагала туристические и экскурсионные услуги, сказал агентству "Интерфакс" начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. "Мы с ними боремся, штрафуем", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально.

В свою очередь, Кушнарева сообщила журналистам, что ее туристическая фирма "Фишт" работает на туристическом рынке Сочи порядка пяти лет. "То, что ларек увезли, это никакого отношения к ДТП не имеет. Турист купил билетик, ему предоставили услугу. В автобусе ехали 16 человек, все иногородние. Все они госпитализированы", - сказала Кушнарева.

Она отметила, что семнадцатым был водитель, но он не пострадал.

"Всем пострадавшим обязательно окажем помощь. Будем оказывать все, что надо: лекарства, продукты, все, что попросят", - заверила руководитель турфирмы.

Как сообщалось, в районе 8:00 по московскому времени в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не уступил дорогу автобусу Yutong и выехал на перекресток. Автомобили столкнулись, Mercedes-Benz опрокинулся.

За медпомощью обратились 26 человек. С родственниками пострадавших работают медицинские психологи.

Сочи

Новости по теме

Новости

Летевший из Алма-Аты в Петербург лайнер вынужденно сел в московском аэропорту

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Снимки с сайта столичной полиции оказались не связаны с делом Голунова

В Кремле заверили, что Россия и Китай не координируют действия против США

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за кражу электричества

"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня

"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на условия задержания журналиста

Защита Голунова подаст жалобу в ЕСПЧ на условия задержания журналиста
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Депутат Хинштейн предложил передать дело Голунова в ГСУ СКР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');