Власти Сочи заявили о полулегальной работе турфирмы, чей автобус попал в ДТП

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Сочи заявляют о нарушениях в работе туристической фирмы "Фишт", микроавтобус которой стал участником ДТП в воскресенье.

Компания незаконно размещала павильоны, в которых предлагала туристические и экскурсионные услуги, сказал агентству "Интерфакс" начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. "Мы с ними боремся, штрафуем", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально.

В свою очередь, Кушнарева сообщила журналистам, что ее туристическая фирма "Фишт" работает на туристическом рынке Сочи порядка пяти лет. "То, что ларек увезли, это никакого отношения к ДТП не имеет. Турист купил билетик, ему предоставили услугу. В автобусе ехали 16 человек, все иногородние. Все они госпитализированы", - сказала Кушнарева.

Она отметила, что семнадцатым был водитель, но он не пострадал.

"Всем пострадавшим обязательно окажем помощь. Будем оказывать все, что надо: лекарства, продукты, все, что попросят", - заверила руководитель турфирмы.

Как сообщалось, в районе 8:00 по московскому времени в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не уступил дорогу автобусу Yutong и выехал на перекресток. Автомобили столкнулись, Mercedes-Benz опрокинулся.

За медпомощью обратились 26 человек. С родственниками пострадавших работают медицинские психологи.