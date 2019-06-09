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Кубанские врачи сообщили о 26 пострадавших после аварии в Сочи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Медицинская помощь после ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, по уточненным данным, потребовалась 26 пассажирам, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в минздраве Краснодарского края.

Как рассказал собеседник агентства, среди них трое детей. Среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии работают 19 бригад скорой помощи.

Ранее в администрации Сочи сообщали о 15 пострадавших.

ДТП произошло в Сочи на пересечение улиц Старообрядческой и Таврической. Автобус фирмы "Ятонг" двигался по улице Таврическая в сторону улицы Урожайная, ему не уступил дорогу микроавтобус "Спринтер". В результате чего допустил столкновение и перевернулся.

Сочи Адлер Краснодарский край

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