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Более десяти человек пострадали при столкновении экскурсионных автобусов в Сочи

Администрация Сочи сообщает о 15 пострадавших, ГИБДД - об 11

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Туристический автобус попал в аварию в Сочи, пострадали 15 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации города в воскресенье.

Собеседник агентства рассказал, что автобус вез на экскурсию детей. Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают около десяти машин скорой помощи.

В свою очередь, в ГИБДД России сообщили "Интерфаксу", что в Адлере автобус "Mercedes-Benz Sprinter" с 18 пассажирами, следовавший из Олимпийского парка в горный кластер, при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автобусу "Yutong" с 20 пассажирами, ехавшему по экскурсионному маршруту "Олимпийский парк - Красная поляна".

По данным ГИБДД, в результате ДТП 11 пассажиров автобуса "Mercedes-Benz Sprinter" получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сочи

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