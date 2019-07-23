Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Это так называемый модальный - то есть встречающийся чаще всего - уровень заработка в России. В апреле 2019 года такую зарплату получали 15 - 20% всех работников в стране.

Эксперты отмечают, что именно этот показатель, а не средняя зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тысяч рублей, то есть была вдвое больше модальной.

Такая разница, пишут "Известия", свидетельствует о серьезном имущественном расслоении в обществе.