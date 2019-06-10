Врио председателя правительства Астраханской области ушел в отставку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Расул Султанов подал в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации региона в понедельник.

"Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности премьера регионального правительства назначен Виталий Шведов, который до этого был заместителем у Султанова и возглавлял министерство финансов Астраханской области.

Как сообщалось, 5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова по собственному желанию. На его место был назначен Бабушкин, прежде занимавший пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.