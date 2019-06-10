Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском районном суде Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник признал экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Захарченко признан виновным по всем пунктам обвинения. Согласно приговору, установлено, что он получил две особо крупные взятки, а также вмешался в деятельность следователя.

"Вина Захарченко в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными доказательствами", - отмечается в приговоре.

Гособвинение просило приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу почти в 500 млн рублей. О том, какое наказание полковнику назначил суд, станет известно позднее.

Миллиарды полковника Захарченко

Захарченко стал известен широкой общественности в 2016 году, после того, как во время обыска в квартире его сводной сестры обнаружили 8 млрд рублей наличными.

Согласно обвинительному заключению, бывший врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК и его предполагаемый сообщник - экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин - в составе организованной группы, которую возглавлял Захарченко, получили $800 тысяч от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Мехди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса $5 млн.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом от бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".