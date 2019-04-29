Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии за растрату средств банка МИА

Отец Дмитрия Захарченко Виктор в Мещанском районном суде Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Виктора Захарченко - отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко за растрату средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передал корреспондент "Интерфакса".

Виктор Захарченко признан виновным в хищении имущества, вверенного ему, в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Бывший председатель правления МИА Владимир Корьевкин признан судом виновным в совершении аналогичного преступления, он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденным также назначены штрафы: Захарченко - 800 тысяч рублей, Корьевкину - 900 тысяч рублей.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде домашнего ареста обоим фигурантам изменена на заключение под стражу.

Суд зачел Захарченко и Корьевкину время нахождения под стражей с 31 марта и 4 апреля 2017 года по 22 марта 2018 года, соответственно, из расчета день под арестом за полтора в колонии общего режима, а также период домашнего ареста из расчета день за день.

Таким образом, Захарченко в колонии осталось провести около полутора лет, Корьевкину - порядка двух лет.

Гражданский иск на 12,3 млн рублей, заявленный МИА к подсудимым с учетом предполагаемого ущерба деловой репутации организации, по приговору оставлен без рассмотрения. За банком признано право обратиться с ним в гражданский суд.

По словам адвокатов осужденных, приговор будет обжалован в апелляционном порядке.

Обвинение

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента - советника правления МИА. Банк сначала возглавлял Корьевкин, а затем находящийся в розыске Сергей Гриб. Сторона обвинения вменила Захарченко растрату порядка 4,9 млн рублей МИА, Корьевкину - 1,7 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Захарченко наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, Корьевкину - шесть лет колонии общего режима с таким же штрафом. Подсудимые, которые не признали вину, и их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Захарченко и Корьевкин были задержаны и отправлены под стражу с санкции суда весной 2017 года. В марте 2018 года по ходатайству следствия столичный Басманный суд изменил обоим меру пресечения на домашний арест.

Сыну Виктора Захарченко - бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Его дело рассматривает Пресненский суд Москвы. Полицейский заявлял, что отца "взяли в заложники" для давления на него.