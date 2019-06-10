Суд оправдал экс-главу Коми Гайзера по статье о создании и руководстве ОПС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы оправдал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе.

Также суд признал других фигурантов дела экс-главы Коми невиновными по этой статье (ст. 210 УК РФ).

Гайзер оправдан и по одному из эпизодов взяточничества за непричастностью к совершению преступления. В части оправдания за ним признано право на реабилитацию.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

В чем обвиняли и что признали

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и назначить ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами.

Ранее в ходе оглашения приговора суд назначил Гайзеру 11 лет колонии строго режима.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.