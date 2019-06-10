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Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для него почти в два раза больше - 21 год лишения свободы

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Замоскворецком суде
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строго режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судье Елены Аверченко.

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Также Гайзеру назначен штраф в размере 160 млн рублей.

Уголовное дело

Гособвинение просило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом, получении взяток, особо крупном мошенничестве и отмывании денег и отправить его в колонию строгого режима на 21 год, а также оштрафовать на 500 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами. Бывшего замглавы региона Алексея Чернова обвинение попросило приговорить к 20 годам колонии, предшественника Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Владимира Торлопова, а также предпринимателя Александра Зарубина - к 17 годам лишения свободы.

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По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили бюджету ущерб почти в 3,3 млрд рублей.

Кроме того, считает сторона обвинения, подсудимые незаконно завладели средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Свою вину экс-глава Коми не признает.

Коми Вячеслав Гайзер

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