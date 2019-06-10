Осужденный на 11 лет колонии экс-глава Коми Гайзер вышел из суда с улыбкой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный на 11 лет колонии строгого режима по делу о коррупции, покинул зал судебных заседаний с улыбкой на лице.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Гайзер, единственный из всех фигурантов, получивших реальные сроки, вышел из зала с широкой улыбкой. Он приветственно кивнул представителям СМИ и другим посетителям процесса.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы назначил Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы и штрафа в 160 млн рублей. При этом суд оправдал его по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе и по одному из эпизодов взяточничества за непричастностью к совершению преступления. В части оправдания за ним признано право на реабилитацию.

В ходе прений сторон гособвинение просило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и назначить ему наказание в виде 21 года колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, находилось 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.