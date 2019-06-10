Избирком Екатеринбурга оценил в 13 млн рублей опрос о площадке для храма

Только на закупку бумаги придется потратить около 500 тысяч рублей, подсчитали в комиссии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Опрос жителей Екатеринбурга о площадке для строительства собора Святой Екатерины будет стоить городу 13 млн рублей. Об этом на рабочей группе 10 июня заявил председатель городского избиркома Илья Захарова.

Он добавил, что это расчеты комиссии, с финансистами администрации города эту цифру еще не согласовывали. "Сама даже закупка бумаги <...> будет стоить порядка 500 тысяч. Это уже мы без конкурсных процедур не сможем провести", - сказал Захаров.

Мэр Андрей Высокинский сказал, что у города есть на это деньги.

Власти Екатеринбурга решили провести опрос среди жителей города после нескольких дней протестов против начала строительства собора в сквере в центре города. Акции были не согласованы. Они сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего полиция за несколько дней задержала около ста человек, три десятка из них получили административные аресты.

Выяснить мнение населения предложил президент Владимир Путин. После этого строительство храма приостановили, и мэрия начала подготовку к опросу. Противники строительства настаивали на референдуме, однако чиновники заявили, что такое голосование обойдется слишком дорого.

Городские власти собрали предложения по возможным адресам для нового храма. В начале июня из них отобрали 13 наиболее популярных. В список попал и сквер, против застройки которого протестовали люди. В мэрии рассчитывают провести опрос не раньше конца июля. На заседании рабочей группы 10 июня Высокинский сказал, что окончательный список из трех-четырех площадок будет составлен через несколько дней, после консультаций с епархией и бизнесменами, которые обещали оплатить строительство.

Мэр также обратил внимание на то, что за десять лет, пока в городе обсуждали возведение нового храма, планы изменились и вместо небольшой церкви Святой Екатерины было решено построить более крупный кафедральный собор.