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Избирком Екатеринбурга оценил в 13 млн рублей опрос о площадке для храма

Только на закупку бумаги придется потратить около 500 тысяч рублей, подсчитали в комиссии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Опрос жителей Екатеринбурга о площадке для строительства собора Святой Екатерины будет стоить городу 13 млн рублей. Об этом на рабочей группе 10 июня заявил председатель городского избиркома Илья Захарова.

Он добавил, что это расчеты комиссии, с финансистами администрации города эту цифру еще не согласовывали. "Сама даже закупка бумаги <...> будет стоить порядка 500 тысяч. Это уже мы без конкурсных процедур не сможем провести", - сказал Захаров.

Мэр Андрей Высокинский сказал, что у города есть на это деньги.

Власти Екатеринбурга решили провести опрос среди жителей города после нескольких дней протестов против начала строительства собора в сквере в центре города. Акции были не согласованы. Они сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего полиция за несколько дней задержала около ста человек, три десятка из них получили административные аресты.

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Выяснить мнение населения предложил президент Владимир Путин. После этого строительство храма приостановили, и мэрия начала подготовку к опросу. Противники строительства настаивали на референдуме, однако чиновники заявили, что такое голосование обойдется слишком дорого.

Городские власти собрали предложения по возможным адресам для нового храма. В начале июня из них отобрали 13 наиболее популярных. В список попал и сквер, против застройки которого протестовали люди. В мэрии рассчитывают провести опрос не раньше конца июля. На заседании рабочей группы 10 июня Высокинский сказал, что окончательный список из трех-четырех площадок будет составлен через несколько дней, после консультаций с епархией и бизнесменами, которые обещали оплатить строительство.

Мэр также обратил внимание на то, что за десять лет, пока в городе обсуждали возведение нового храма, планы изменились и вместо небольшой церкви Святой Екатерины было решено построить более крупный кафедральный собор.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Свердловская область Александр Высокинский

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