Активисты предложили вынести на референдум вопрос о земле под храм в Екатеринбурге

Они хотят определить, будет это земля общего пользования или религиозного назначения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге инициативная группа предложила вынести на референдум вопрос о статусе участка, на котором в городе построят церковь Святой Екатерины: будет это земля общего пользования или религиозного назначения. Об этом "Интерфаксу" сообщил один из авторов предложения.

По его словам, в городской избирком уже направили ходатайство о регистрации инициативной группы из 12 человек для организации местного референдума.

Комиссия этот документ получила. Как уточнил ее председатель Илья Захаров, в течение 15 дней комиссия будет проверять содержание документов и законность процедуры их принятия, а уже потом делать выводы.

В середине мая в центре Екатеринбурга несколько дней подряд проходили стихийные протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Акции сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего полиция за несколько дней задержала около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина городские власти приостановили стройку и начали подготовку к опросу населения. Некоторые противники строительства предложили вынести вопрос о месте для храма на референдум. В мэрии заявили, что это слишком дорого.

Опрос, который сейчас готовит рабочая группа из депутатов, чиновников, представителей епархии и общественности, может стоить до 13 млн рублей, подсчитали в горизбиркоме.