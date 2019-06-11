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Активисты предложили вынести на референдум вопрос о земле под храм в Екатеринбурге

Они хотят определить, будет это земля общего пользования или религиозного назначения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге инициативная группа предложила вынести на референдум вопрос о статусе участка, на котором в городе построят церковь Святой Екатерины: будет это земля общего пользования или религиозного назначения. Об этом "Интерфаксу" сообщил один из авторов предложения.

По его словам, в городской избирком уже направили ходатайство о регистрации инициативной группы из 12 человек для организации местного референдума.

Комиссия этот документ получила. Как уточнил ее председатель Илья Захаров, в течение 15 дней комиссия будет проверять содержание документов и законность процедуры их принятия, а уже потом делать выводы.

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В середине мая в центре Екатеринбурга несколько дней подряд проходили стихийные протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Акции сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего полиция за несколько дней задержала около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина городские власти приостановили стройку и начали подготовку к опросу населения. Некоторые противники строительства предложили вынести вопрос о месте для храма на референдум. В мэрии заявили, что это слишком дорого.

Опрос, который сейчас готовит рабочая группа из депутатов, чиновников, представителей епархии и общественности, может стоить до 13 млн рублей, подсчитали в горизбиркоме.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Свердловская область

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