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"Мемориал" изучит возможность вернуться в Чечню

Глава регионального представительства "Мемориала" Оюб Титиев вышел на свободу 21 июня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" еще не определился, возобновит ли он работу в Чечне, это решение будет принято позже. Об этом пресс-служба "Мемориала" сообщила после освобождения осужденного главы чеченского представительства организации Оюба Титиева.

"Титиев заявил, что не прекращал заниматься правозащитой, но сейчас "Мемориал" будет решать, восстанавливать ли правозащитную деятельность в Чечне", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе. Пока организация работает без постоянного представительства в регионе.

"Работает и будет продолжать работать в Чечне и по Чечне, но в том виде, как раньше, - с постоянным представительством в республике - работы, конечно, уже не будет", - добавил представитель правозащитного центра.

Чеченские полицейские задержали Титиева в Грозном 9 января 2018 года и заявили, что у него в машине обнаружили пакет с наркотиками. С тех пор он был под стражей.

Шалинский суд 18 марта 2019 года приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере. Суд и следствие установили, что он хранил не менее 207,84 грамма марихуаны без цели сбыта.

Титиев вину не признал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. В "Мемориале" уголовное преследование Титиева связали с попытками заставить организацию прекратить работу в Чечне.

Приговор он оспаривать не стал и подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Шалинский городской суд удовлетворил эту просьбу 10 июня. Его решение вступило в силу.

Чечня Мемориал Оюб Титиев

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