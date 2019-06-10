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В публикации расследования Ивана Голунова заинтересованы более 15 изданий

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Расследование, которое Иван Голунов считает причиной своего уголовного преследования, сейчас дорабатывается его коллегами. В его публикации заинтересованы уже более 15 изданий.

"Со вчерашнего дня над этой статьей работают три редактора "Медузы" и шесть журналистов из других изданий. Предварительную заинтересованность опубликовать у себя расследование Ивана Голунова уже выразили более 15 изданий", - сказал главный редактор "Медузы" Иван Колпаков "Интерфаксу".

По его словам, работа может занять несколько недель.

Как стало известно 8 июня в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения журналисту, Голунов последнее время работал над расследованием о похоронном бизнесе в Москве и именно с этим связывает свое уголовное преследование. По его словам, он получал угрозы в связи с работой над материалом.

По словам журналиста, он сдал черновик текста редактору и в этот день был задержан.

Задержание журналиста

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

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