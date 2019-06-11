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Корреспондент "Невских новостей" лишился работы из-за публикации в поддержку Голунова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Корреспондент петербургского издания "Невские новости" Олег Дилимбетов лишился работы после открытой поддержки журналиста Ивана Голунова.

В РоссииГазеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"Читать подробнее

Дилимбетов вместе с коллегами из других СМИ высказался в защиту Голунова в материале издания "Открытые медиа". Текст был опубликован днем в понедельник. Вечером того же дня на страницах "Невских новостей" появилось сообщение за подписью главного редактора издания Тимофея Шабаршина о том, что редакция прекращает сотрудничество с Дилимбетовым.

"Информационное агентство "Невские новости" больше не будет сотрудничать с внештатным сотрудником Олегом Дилимбетовым после высказывания им личной точки зрения на задержание журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков от лица всего СМИ. Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела. Редакция убеждена в том, что обвинять и оправдывать на территории нашей страны может только суд", - говорится в тексте сообщения.

Шабаршин подчеркнул, что поступок Дилимбетова "идет наперекор политике издания о сохранении нейтральной позиции и соблюдении законодательства России, поэтому редакция "Невских новостей" прекращает с ним сотрудничество".

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест на два месяца. Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс.

Иван Голунов Петербург

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