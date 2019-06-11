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Два человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли и три пострадали в результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту, сообщили во вторник в Минздраве Дагестана.

Двух пациентов поместили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, одного - в травматологическое отделение. У одного из пострадавших 95% ожогов тела.

Источник в службах порта ранее сообщил "Интерфаксу", что два человека стали жертвами взрыва на танкере. Официально было объявлено о двух пропавших без вести.

Как сообщалось ранее, во время перекачки нефтепродуктов с танкера в Махачкалинском морском торговом порту произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении.

Танкер является российским судном и, согласно предварительным данным, принадлежит "Волжскому пароходству".

Дагестан Махачкала

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