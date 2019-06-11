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Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале

Тело третьего погибшего матроса нашли на танкере в Махачкале
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обнаружен третий погибший в результате взрыва на танкере в Махачкале матрос. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Ещё три госпитализированы с ожогами", - сказал собеседник агентства.

Минздрав республики также подтверждает данные о третьем погибшем.

В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел взрыв газовоздушной смеси в машинном отделении. В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16 поступило в 04:26. Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала, сказали в пресс-службе.

Танкер является российским судном и, согласно предварительным данным, принадлежит "Волжскому пароходству".

Махачкала

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