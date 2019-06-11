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Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском порту

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском морском порту, по предварительным данным, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что ЧП случилось в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

"По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски еще одного человека", - сказал источник.

В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили о двоих пострадавших и троих пропавших без вести после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

В пресс-службе минздрава Дагестана сообщили, что три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу .

"Один из них в тяжелом состоянии, у него 95% ожога тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти", - сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, танкер принадлежит "Волжскому пароходству".

Махачкала

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