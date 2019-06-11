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Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Тимченко поблагодарила тысячи неравнодушных за освобождение Голунова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко поблагодарила всех за солидарность в деле журналиста издания Ивана Голунова.

"Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им", - сказала Тимченко "Интерфаксу". Она добавила, что "издание скоро выпустит заявление по поводу освобождения Ивана".

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования Голунова и его освобождении.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в столице полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Голунов вину не признал. Он считает, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Его защита допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Медуза

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