Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов полиции в связи с делом Голунова

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что решил ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова.

"Материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей", - сказал Колокольцев журналистам во вторник.

Ранее глава МВД сообщил, что принято решение об освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова от ответственности. Это решение связано с недоказанностью его вины.

Уже 11 июня журналиста освободят из-под домашнего ареста, пообещал министр.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал Колокольцев.

Незадолго до объявления этого решения защита Голунова сообщила, что его повезли из дома в ГУ МВД Москвы.

Задержание

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы задержали в центре города 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.



Голунов вину не признал. Он высказал мнение, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Его защита допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.