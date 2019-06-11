Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Полицейские, задержавшие журналиста "Медузы" Ивана Голунова по делу о наркотиках, отстранены от работы на время проверки, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей", - сказал Колокольцев журналистам во вторник.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.

Ранее он заявил, что принято решение освободить Голунова от ответственности в связи с недоказанностью его вины. Сегодня журналиста освободят из-под домашнего ареста, пообещал министр.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В пресс-службе городского главка полиции заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие попросило его арестовать, но 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест.



Голунов вину не признал. Он заявил, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он раньше получал угрозы. Защита журналиста допустила, что наркотики могли ему подбросить, и указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских. Также журналист пожаловался на избиение в отделе полиции после задержания.