Силуанов признался в усталости от дела Калви

Дело не в инвестиционном климате, если бизнесмен не нарушает закон, он работает спокойно, сказал министр

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов призвал не нагнетать ситуацию вокруг дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и признался, что начал испытывать "определенную усталость" от этого вопроса. Он сказал это на "Примаковских чтениях", отвечая на вопрос бывшего министра торговли Франции Пьера Леллюша.

Дело не в инвестиционном климате, считает Силуанов. "Если ты выполняешь наше законодательство, ты работаешь спокойно. Если есть риски, что человек не в ладах с законом - да, сейчас проводятся следственные действия в отношении этого иностранного предпринимателя", - заявил он. По его словам, ему лично эта ситуация неприятна и относится он к ней "очень болезненно".

Силуанов напомнил, что на завершившемся в Петербурге международном экономическом форуме все разговоры сводились к делу Калви. ""Честно сказать, есть уже какая-то определенная усталость от этого вопроса. Начинают говорить - ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви? И вот начинается - а когда ты поддержал, сразу или через месяц? (отсылка к спору между главой думского комитета Андреем Макаровым и министром экономики Максимом Орешкиным на ПМЭФ - ИФ)".

Министр призвал "не фетишизировать" это дело, а дождаться результатов объективного разбирательства. "Мы же говорим, что у нас должно быть правовое государство. Не должно быть, а оно есть - правовое государство. Так же, как и в других странах. Почему, если сажают российского бизнесмена за то, что он нарушил закон, мы все молчим, а в отношении иностранца если ведутся следственные действия - мы начинаем такую бурю эмоций? Ведь такая же ситуация существует в любой другой стране - во Франции, в США. Посмотрите, сколько иностранных бизнесменов находится за решеткой. По сто лет им дают и более. И никто не устраивает дебаты: ты когда за Калви высказался, что осуждаешь это - сразу или не сразу?", - сказал он.

Он выразил уверенность, что следствие и суд разберутся с этим делом, которое нельзя считать заурядным. "Оно под контролем руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно, в конечном счете суд поставит точку", - убежден министр.

Майкла Калви обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В феврале его и еще пять фигурантов этого дела арестовали, с середины апреля американец находится под домашним арестом. Он вину не признает. В Baring Vostok считают уголовное дело неправомерным способом решить внутрикорпоративный конфликт акционеров "Восточного".