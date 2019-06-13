Титов попросил Бастрыкина отпустить из СИЗО фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

Он отметил, что следственных действий с французом сейчас не проводят

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обдумать изменение пресечения для члена совета директоров банка "Восточный" гражданина Франции Филиппа Дельпаля. Об этом сообщила пресс-служба Титова. В середине февраля Делпаля арестовали по делу Baring Vostok.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что активных следственных действий с французом не проводят, кроме того, следствие не доказало, что он пытался скрыться, уничтожить документы или оказать давление на свидетелей.

При избрании меры пресечения Дельпалю Басманный суд счел, что преступление, в котором он подозревается, не относится к предпринимательской деятельности. В начале апреля ему продлили арест до 14 июля.

Фигурантов дела обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Кроме Дельпаля по делу проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, еще два представителя фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Признательные показания дал только Кордичев, остальные обвиняемые вину отрицают. В апреле суд перевел под домашний арест Кордичева и Калви.

На Петербургском экономическом форуме дело Baring Vostok прокомментировал президент Владимир Путин. Он выразил надежду, что расследование и суд будут прозрачными и справедливыми. На вопрос, почему не всех фигурантов дела отпустили под домашний арест, президент пообещал, что российские власти будут "двигаться по пути" гуманизации "данных процедур".

"Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил президент.