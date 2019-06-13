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В Минобрнауки намерены с 2021 года выдавать электронные дипломы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские высшие учебные заведения намерены к 2021 году начать выдавать электронные дипломы в рамках борьбы с подделками, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобрнауки.

Отмечается, что новая модель будет опробована в пяти вузах уже в этом году, еще 15 присоединятся к программе в следующем.

Диплом, рассказали в Минобрануки, станет частью цифрового портфолио, в котором также будут записи о практике, курсах повышения квалификации, спортивных и научных достижениях. К портфолио в будущем будут иметь доступ работодатели, добавили в ведомстве.

По данным министерства, сейчас около 30% дипломов о высшем образовании подделаны. Расцвет продажи дипломов пришелся на конец 1990-х - начало 2000-х годов.

Минобрнауки

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