В Минобрнауки намерены с 2021 года выдавать электронные дипломы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские высшие учебные заведения намерены к 2021 году начать выдавать электронные дипломы в рамках борьбы с подделками, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобрнауки.

Отмечается, что новая модель будет опробована в пяти вузах уже в этом году, еще 15 присоединятся к программе в следующем.

Диплом, рассказали в Минобрануки, станет частью цифрового портфолио, в котором также будут записи о практике, курсах повышения квалификации, спортивных и научных достижениях. К портфолио в будущем будут иметь доступ работодатели, добавили в ведомстве.

По данным министерства, сейчас около 30% дипломов о высшем образовании подделаны. Расцвет продажи дипломов пришелся на конец 1990-х - начало 2000-х годов.