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Пожар на территории промбазы в Красноярском крае ликвидирован

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Больше суток понадобилось сотрудникам МЧС для тушения крупного пожара пиломатериалов на промбазе в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

"В 00:51 12.06.2019 г. Богучанский район п. Таежный произошло загорание штабеля леса. В 04:30 пожар локализован. В 05:00 13.06.2019 г. пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории промбазы горят штабеля леса на площади порядка 20 тыс. квадратных метров.

"Пострадавших во время пожара нет, причины загорания выясняются", - сообщили в ведомстве.

Красноярский край

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