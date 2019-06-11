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В Махачкале потушили пожар на танкере

Погибли три человека, еще трое пострадали

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Махачкале полностью потушили пожар в машинном отделении на нефтеналивном танкере. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. При пожаре погибли три человека. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар на танкере начался утром 11 июня после хлопка газовоздушной смеси. По сведениям источника "Интерфакса", хлопок произошел в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

Также сообщалось о трех пострадавших. В пресс-службе Минздрава Дагестана рассказали, что все трое госпитализированы, один из них получил ожоги 95% поверхности тела, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По данным МЧС, в 10:24 пожар локализовали, в 12:40 было ликвидировано открытое горение, а в 13:20 пожар полностью потушили. В тушении участвовали 60 сотрудников ведомства и 16 единиц техники.

Махачкала Дагестан МЧС

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