Поиск

Крупный пожар произошел на промбазе в Красноярском крае

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Штабеля леса горят на площади 20 тыс. квадратных метров на территории промбазы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:55 (мск) поступил звонок о пожаре по адресу Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д. 4. На территории промбазы загорание штабеля леса высотой 15-20 м и горбыля, размером 200х100 м). Общая площадь пожара составляет 20 000 кв.м. Район безводный", - сказали в пресс-службе.

"В 00:30 объявлена локализация пожара", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на защиту населенного пункта выдвинулся пожарный поезд со ст. Чунаяр, до жилого сектора 500-700 м. (существует угроза распространения).

"Предварительно пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 18 человек и 6 единицы техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники. Проводится наращивание сил и средств. Причина пожара - устанавливается. Информация уточняется", - сказали в ведомстве.

Красноярский край

Новости

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов пообещал всемерно помогать следствию

Голунов пообещал всемерно помогать следствию
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вышел на свободу

Иван Голунов вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 11 июня

В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

В Думу внесут законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

ЕР занялась коммунальщиками, которые закрашивают социально значимые граффити

Дело Baring Vostok

Силуанов признался в усталости от дела Калви

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');