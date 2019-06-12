Крупный пожар произошел на промбазе в Красноярском крае

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Штабеля леса горят на площади 20 тыс. квадратных метров на территории промбазы в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:55 (мск) поступил звонок о пожаре по адресу Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, д. 4. На территории промбазы загорание штабеля леса высотой 15-20 м и горбыля, размером 200х100 м). Общая площадь пожара составляет 20 000 кв.м. Район безводный", - сказали в пресс-службе.

"В 00:30 объявлена локализация пожара", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на защиту населенного пункта выдвинулся пожарный поезд со ст. Чунаяр, до жилого сектора 500-700 м. (существует угроза распространения).

"Предварительно пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 18 человек и 6 единицы техники, из них от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники. Проводится наращивание сил и средств. Причина пожара - устанавливается. Информация уточняется", - сказали в ведомстве.