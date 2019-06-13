"Ъ" сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Сейчас предполагается, что застройщики, не успевшие построить 30% объекта и распродать 10% квартир в нем, лишатся права использовать деньги дольщиков и будут вынуждены перейти на эскроу-счета. Однако на совещании Якушев заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября, что позволит девелоперам продолжить привлечение финансирования по ДДУ без кредитования.

В Минстрое отказались прокомментировать сведения газеты.

В РФ реализуется план по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в федеральном законе №214.