"Дом.рф" предоставит гарантии банкам по кредитам застройщиков

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России и "Дом.рф" совместно разработают механизм гарантий этой госкорпорации для застройщиков и проведут пилотную сделку, говорится в пресс-релизе банка.

Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Предоставление гарантии "Дом.рф" по кредитам застройщиков и повышение прозрачности строительной отрасли позволят банкам увеличить объемы финансирования жилья. Для того, чтобы показать, как на практике работает данный механизм, мы планируем реализовать пилотную сделку с использованием такой гарантии", - отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.

При реализации пилотных сделок стороны будут взаимодействовать с федеральными органами власти и Банком России, в том числе планируется инициировать внесение изменений в нормативные документы и законодательные акты, указано в пресс-релизе. Стороны отмечают, что гарантии "Дом.рф" по целевым кредитам застройщиков будут способствовать замещению средств дольщиков на банковское финансирование, так как банки смогут использовать данный механизм для снижения своих рисков.

"В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в 7 раз: с 0,6 до 4,3 трлн рублей, полагаем что до половины от этого объема может быть реализовано с использованием нового механизма", - сообщил замгендирекитора "Дом.рф" Артем Федорко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, 5 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин РФ, Центробанк РФ, Минстрой и "Дом.рф" обсуждают создание схемы, по которой "Дом.рф" будет гарантом по банковским кредитам застройщикам. По его словам, смысл схемы будет в том, что "Дом.рф" как институт развития будет гарантом своим капиталом по новой схеме между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства (договоров долевого участия, ДДУ) на новую схему финансирования строительства.

С 1 июля 2019 года будет прекращена практика заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве жилья, и застройщики перейдут к привлечению средств посредством банковской системы.