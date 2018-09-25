Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Экономика

"Дом.рф" предоставит гарантии банкам по кредитам застройщиков

Госкорпорация реализуют пилотную сделку по гарантиям совместно со Сбербанком

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России и "Дом.рф" совместно разработают механизм гарантий этой госкорпорации для застройщиков и проведут пилотную сделку, говорится в пресс-релизе банка.

Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

"Предоставление гарантии "Дом.рф" по кредитам застройщиков и повышение прозрачности строительной отрасли позволят банкам увеличить объемы финансирования жилья. Для того, чтобы показать, как на практике работает данный механизм, мы планируем реализовать пилотную сделку с использованием такой гарантии", - отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении.

При реализации пилотных сделок стороны будут взаимодействовать с федеральными органами власти и Банком России, в том числе планируется инициировать внесение изменений в нормативные документы и законодательные акты, указано в пресс-релизе. Стороны отмечают, что гарантии "Дом.рф" по целевым кредитам застройщиков будут способствовать замещению средств дольщиков на банковское финансирование, так как банки смогут использовать данный механизм для снижения своих рисков.

"В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в 7 раз: с 0,6 до 4,3 трлн рублей, полагаем что до половины от этого объема может быть реализовано с использованием нового механизма", - сообщил замгендирекитора "Дом.рф" Артем Федорко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, 5 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин РФ, Центробанк РФ, Минстрой и "Дом.рф" обсуждают создание схемы, по которой "Дом.рф" будет гарантом по банковским кредитам застройщикам. По его словам, смысл схемы будет в том, что "Дом.рф" как институт развития будет гарантом своим капиталом по новой схеме между банком и застройщиком после перехода от долевого строительства (договоров долевого участия, ДДУ) на новую схему финансирования строительства.

С 1 июля 2019 года будет прекращена практика заключения с гражданами договоров долевого участия в строительстве жилья, и застройщики перейдут к привлечению средств посредством банковской системы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сбербанк, ДОМ.РФ

Новости по теме

Экономика
Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"
К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеровПодробнее
 Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
 Michael Kors собрался купить Versace за $2 млрдMichael Kors собрался купить Versace за $2 млрд
Ранее компания купила обувной бренд Jimmy Choo и теперь стремится создать в США мультибрендовую модную империюПодробнее
 Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51
Рост цен вызван опасениями дефицита из-за санкций СШАПодробнее
WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФWSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ
Издание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия фермПодробнее
 "Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностейПодробнее
 США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга
Вашингтгон предлагает начать переговоры по торговым разногласиям, Пекин грозит отказаться от нихПодробнее
 "Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе местоПодробнее
 В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлинВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин
Президенты двух стран урегулировали вопрос по телефону на следующий день после переговоров в СочиПодробнее
 OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряOFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Минфин США изучит новую структуру собственности компанийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовВ РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значит

Грудинин потребовал с ВГТРК 1 рубль из-за программы о своем разводе

В Госдуме назвали причину нелегитимности решений ЕСПЧ по России

Осужденный имам Велитов попросил заменить ему остаток срока штрафом

Обвиняемый в изнасиловании пациентки ижевский врач арестован

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров

Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровДокумент предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работ Подробнее

Лукашенко принял верительную грамоту у посла России Бабича

Трое украинских военных пострадали при взрыве миномета "Молот"

Это уже второй с июля разрыв миномета этого типа на Украине Подробнее

Индекс МосБиржи обновил максимум

Бывший президент Армении Кочарян подал в суд иск к премьеру Пашиняну

Кассация подтвердила взыскание с экс-руководства Геленджик-банка 189 млн руб. в пользу АСВ

Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко подал иск об отмене итогов выборов

Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"

Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеров Подробнее

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

ФАС поддержала идею обязать НК поставлять на НПЗ до 17,5% добытой нефти

Владелец задержанного в Испании российского судна опроверг невыплату зарплат команде

В Москве начался отопительный сезон

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');