Минстрой опроверг перенос на три месяца сроков отказа от долевого участия

О возможном переносе этой схемы финансирования с июля на октябрь раньше сообщил "Коммерсантъ"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В России не будут переносить сроки перехода строительной отрасли на новую модель финансирования, с использованием эскроу-счетов вместо договоров долевого участия. Об этом заявил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"С 1 июля на 1 октября ничего не переносится, сейчас обсуждаются сроки, когда опустится шлагбаум по предоставлению заключений о строительной готовности", - сказал он 13 июня на селекторном совещании с регионами.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что переход застройщиков на новую схему финансирования могут перенести с 1 июля на 1 октября. Газета сослалась на анонимного участника совещания, которое прошло 11 июня у министра строительства Владимира Якушева.

Сейчас предполагается, что застройщики, не успевшие построить 30% объекта и распродать 10% квартир в нем, лишатся права использовать деньги дольщиков и будут вынуждены перейти на эскроу-счета. Якушев на своещании заявил, что степень готовности домов будет определяться до 1 октября, что позволит девелоперам продолжить привлечение финансирования по ДДУ без кредитования, говорил источник издания.

Строительства многоквартирных домов сейчас поэтапно переводят с финансирования за счет средств дольщиков на банковское кредитование и другие источники. С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.