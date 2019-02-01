Минэкономразвития будет оценивать эффективность региональных властей по уровню оплаты услуг ЖКХ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ предлагает оценивать эффективность работы глав регионов по уровню оплаты энергоресурсов бюджетными организациями, соответствующий законопроект уже направлен в правительство, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Новый критерий оценки эффективности региональных властей разработало Минэкономразвития. Деятельность губернатора будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы (муниципальные и государственные унитарные предприятия - ИФ) и бюджетные организации в его регионе будут вовремя платить за услуги ЖКХ", - говорится в публикации.

Как сообщили изданию в Минэкономразвития, ведомство подготовило поправки в закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ". В конце декабря 2018 года документ направили в правительство. После того как примут сам законопроект, а также региональные нормативные акты, "субъекты Российской Федерации будут рейтинговаться на основе достигнутых годовых значений показателей платежной дисциплины" в плане погашения счетов за энергетические ресурсы, отметили в министерстве.

В ведомстве также пояснили, что это коснется бюджетных организаций, подведомственных региональным и муниципальным образованиям. То есть будут учитываться МУПы и ГУПы, а также структуры органов власти, школы, больницы и поликлиники, детские сады и прочие учреждения социальной сферы, пишет газета.

По данным Центра финансовых расчетов (ЦФР), которые приводит издание, на долю бюджетных структур приходится только одна десятая от всех долгов регионов на розничном рынке электроэнергии - 26,4 млрд рублей; причем организации, финансируемые из региональных и местных бюджетов, формируют лишь 9,6 млрд рублей задолженности.

В общем объеме газовых долгов доля бюджетных потребителей еще меньше - 7,2 млрд рублей, и в этой сумме "спрятано" всего 285 млн рублей долгов местных и региональных бюджетов, пишут "Известия".