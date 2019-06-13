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Google и VPN-сервисам грозят штрафы до 5 млн руб. за повторный отказ фильтровать контент

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей для поисковиков, может затронуть Google, VPN-сервисы, другие ресурсы в случае повторного отказа фильтровать запрещенный контент, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой законопроекта.

"Данный законопроект станет эффективным механизмом воздействия, может затронуть такие ресурсы, как Google и VPN-сервисы, в случае повторного отказа от фильтрации", - сказал собеседник агентства.

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает ввести штраф до 5 млн рублей за повторный отказ интернет-поисковиков ограничить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

КоАП предлагается дополнить нормой о том, что повторное "неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории РФ в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации" будет караться штрафом для граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона пятисот тысяч до пяти миллионов рублей.

Сейчас наказание установлено на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Повышенное наказание при повторном нарушении не предусмотрено.

Госдума Google

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