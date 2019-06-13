Орешкина снова пригласили выступить в Госдуме 8 июля

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, как ожидается, станет участником парламентских слушаний по цифровой экономике в Госдуме, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"8 июля мы планируем провести парламентские слушания по цифровой экономике. Ожидается участие министра экономического развития Максима Орешкина, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова", - сказал Володин в четверг журналистам.

В прошлый раз Орешкин выступал в Госдуме 6 марта, когда спикер нижней палаты парламента прервал министра и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Тогда Володин предложил Орешкину ответить на вопросы, которые действительно интересуют Госдуму: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом. Все парламентские фракции поддержали предложение Володина перенести на другой день "правительственный час" с участием Орешкина.

Со своей стороны, Орешкин объяснил эмоциональность высказываний Володина проблематикой поставленных задач по достижению целей экономического роста. "Я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематикой, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого - начале этого года", - сказал тогда Орешкин журналистам, комментируя решение Госдумы о переносе срока правительственного часа с его участием.

"Я в своем выступлении тоже говорил о том, что у нас замедлился рост ВВП - 0,7% в январе. И в том числе это связано с тем, что происходит у нас с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по национальным проектам, как они быстро реализуются. Эту проблематику, я и в своем выступлении ее озвучил, и Вячеслав Викторович (Володин) был эмоционален именно потому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития", - высказал мнение министр.

Орешкин также ответил на вопрос, владел ли он необходимыми цифрами на момент выступления. "Я подробно по тем нацпроектам, за которые министерство ответственно, назвал все цифры. Мы детально прошлись по тем мероприятиям, которые проводятся у нас", - заявил министр.

"Вячеслав Викторович (Володин) поставил вопрос гораздо шире. Касался он не только моего министерства, он касался правительства в целом. Понятно, что к обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был, поэтому и достигнуты договоренности о переносе этих сроков и обсуждению именно в таком формате, как председатель Госдумы сказал, в конце марта - начале апреля", - добавил министр.