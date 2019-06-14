Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО "Лефортово"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Музраев в настоящее время находится в "Лефортово, его привезли сюда 11-го числа, пока он находится на карантине, который продлится не более 10 дней",- сказал Мельников. По его словам, экс-начальник регионального СК содержится в камере без ремонта в старом корпусе, с холодной водой.

Бывшему высокопоставленному следователю выдали тюремную робу.

"Музраеву позволяется гулять - ежедневно ему представляется час времени. У него есть необходимые вещи", - добавил Мельников.

Ответственный секретарь ОНК Москвы сообщил, что Музраев уже получил передачу с продуктами, вещей пока не получал.

"В ходе разговора с ОНК, он пожаловался на состояние своего здоровья. Несколько лет назад он перенес инсульт и из-за этого у него немеет рука. Члены ОНК дали рекомендации, чтобы ему оказывалась необходимая медпомощь, регулярно проводились обследования, было обеспечено получение медпомощи", - сказал собеседник агентства, добавив, что ОНК просит руководство "Лефортово" держать на контроле данную ситуацию.

Кроме того, Музраев сообщил ОНК, что ему не выдали книг, но в камере есть радио. Телевизор в камере не работает, есть холодильник.

Члены ОНК попросили руководство СИЗО предоставить Музраеву книги.

"Отвечая на вопрос, чем он занимается, Музраев ответил: "Меряю камеру шагами".

Ранее в СК сообщили, что Музраев подозревается в причастности к покушению на губернатора Волгоградской области.

"В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом совместно с ФСБ задержан экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - говорилось в сообщении пресс-службы.

Генерал-лейтенант юстиции Музраев возглавлял управление с 2011 по декабрь 2018 года.

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

По данным ЦОС ФСБ, целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

В результате расследования установлены пятеро участников, непосредственно причастные к совершению преступления, трое из которых были задержаны в 2017 году. Один скрылся на территории США, где в настоящее время отбывает наказание за преступление, совершенное на территории указанного государства.