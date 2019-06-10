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Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экс-руководитель следственного управления СК по Волгоградской области подозревается в причастности к покушению на губернатора региона, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

"В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом совместно с ФСБ задержан экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

Другие подробности ведомство не приводит.

По данным местных СМИ, задержанным является Михаил Музраев.

Генерал-лейтенант юстиции Музраев возглавлял управление с 2011 по декабрь 2018 года.

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

По данным ЦОС ФСБ, целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

В результате расследования установлены пятеро участников, непосредственно причастные к совершению преступления, трое из которых были задержаны в 2017 году. Один скрылся на территории США, где в настоящее время отбывает наказание за преступление, совершенное на территории указанного государства.

СКР Волгоградская область

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