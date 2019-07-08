"Коммерсантъ" узнал подробности дела против экс-главы волгоградского СК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело против бывшего руководителя следственного управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева было возбуждено после того, как губернатор региона Андрей Бочаров лично подал заявление в ФСБ, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, глава Волгоградской области не высказывал претензий конкретно Музраеву, однако жаловался на анонимные угрозы, которые связывал со своей должностью. Поджог его дома в 2016 году Бочаров расценил как реализацию этих угроз.

Проверку заявления, поданного 3 июня, поручили старшему оперуполномоченному по особо важным делам. Уже 5 июня собранные материалы передали в следственный отдел УФСБ. 10 июня было возбуждено уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подчеркивается, что спустя несколько минут после возбуждения уголовного дела по поручению замначальника следственного управления ФСБ РФ генерал-майора Михаила Савицкого расследование дела передали в центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, целью поджога была попытка повлиять на действия Бочарова на посту губернатора. В частности, на допросе 10 июня глава региона заявил, что собирался "навести порядок" в различных сферах. Он особо выделил МУП "Центральный рынок", которым фактически руководил бизнесмен Евгений Ремезов. Губернатор утверждал, что доходы от рынка поступали местному криминалитету. С началом судебных процессов по передаче властям контроля над рынком Бочарову якобы начали поступать угрозы.

При этом, по словам источников, Бочаров на допросе заявил, что никого из фигурантов дела не знает и ни с кем из них не имел конфликтов, а с Музраевым они якобы встречались и в неслужебной обстановке.

"Коммерсантъ" отмечает, что главным доказательством против Музраева на данный момент являются показания недавно задержанного Ремезова, который обвиняется в организации поджога домовладения губернатора. Бизенесмен признал, что получал хороший "по меркам Волгограда" доход от "Центрального рынка", но был вынужден пользоваться покровительством криминалитета и силовиков.

Сам Михаил Музраев называет приписываемые ему деяния "фантазиями следствия".