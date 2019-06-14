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Сторонник ИГ задержан в Забайкалье за попытку купить оружие

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ Забайкалья задержали сторонника международной террористической организации "ИГИЛ" (ИГ, запрещена в РФ), которые приехал в Читу из другого региона РФ для незаконной покупки оружия, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Забайкальскому краю в пятницу.

"Пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина России, установлено, что он активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в Интернете, изучал практику диверсионно-террористических актов. Параллельно с этим он изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также молодой человек планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в "ИГИЛ" и участвовать в террористической деятельности.

По данным пресс-службы, подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства его противозаконной деятельности и преступные связи.

Исламское государство Забайкалье

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