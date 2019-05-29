В Забайкальском крае сняли режим чрезвычайной ситуации

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Введенный в лесах Забайкалья в конце апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят в среду постановлением исполняющего обязанности первого заместителя председателя краевого правительства Евгением Орачевским, говорится в документе, опубликованном на портале губернатора.

Согласно постановлению, с 29 мая отменен режим ЧС регионального характера в границах Забайкальского края, который был введен 27 апреля текущего года. Причиной снятия режима указывается "стабилизация обстановки и установлением причин, послуживших основанием для его ввода".

Как сообщалось, режим ЧС был введен из-за установления сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, а также увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров.

В связи с этим в регионе была организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.