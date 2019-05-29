Поиск

В Забайкальском крае сняли режим чрезвычайной ситуации

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Введенный в лесах Забайкалья в конце апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снят в среду постановлением исполняющего обязанности первого заместителя председателя краевого правительства Евгением Орачевским, говорится в документе, опубликованном на портале губернатора.

Согласно постановлению, с 29 мая отменен режим ЧС регионального характера в границах Забайкальского края, который был введен 27 апреля текущего года. Причиной снятия режима указывается "стабилизация обстановки и установлением причин, послуживших основанием для его ввода".

Как сообщалось, режим ЧС был введен из-за установления сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, а также увеличением количества зарегистрированных лесных пожаров.

В связи с этим в регионе была организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.

Забайкалье

Новости по теме

Новости

В Минобороны сообщили о сроках поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

В Минобороны сообщили о сроках поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ

"Опора России" предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Российские космонавты выйдут в открытый космос для работ на МКС

Часть попавших в ДТП в Приморье китайских туристов решила вернуться в КНР

"Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала"

"Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала"

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за "пьяные" ДТП с жертвами

Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области

Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве

Что произошло за день: вторник, 28 мая

Убийство Бориса Немцова

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Бориса Немцова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');