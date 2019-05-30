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Организатор недавнего взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени ИГ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Признавший вину организатор недавнего теракта в Лионе Мухаммед Хишем сообщил следствию, что действовал от имени "исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает в четверг французская газета Le Parisien.

При этом, по ее данным, нет никаких свидетельств, которые подтверждали бы это.

Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, накануне признал себя виновным.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили более 10 человек.

Ранее сообщалось, что основной подозреваемый 24-летний Мухаммед Хишем подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Франция Лион Исламское государство Мухаммед Хишем

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