Первые 34 жителя Донбасса отправились получать российские паспорта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики отправились в Российскую Федерацию за получением паспортов, сообщил в пятницу журналистам начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

"Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют... Сегодня едут 34 человека", - сказал он.

Ранее в пятницу Краснощека сообщил, что всего на сегодняшний день принято более восьми тысяч обращений за получением гражданства РФ.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.