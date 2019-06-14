За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР

Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

"На сегодняшний день принято более восьми тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. Семь с половиной тысяч уже отправлено", - сказал он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР.