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Предоставление гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР обойдется примерно в 100 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Расходы в связи с предоставлением гражданства России жителям Донбасса могут достичь 100 млрд рублей, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", - сказал он журналистам в Пекине.

"Такого точно не будет, даже близко не стоит", - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.

Украина Донбасс ЛНР ДНР Владимир Путин

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