Правительство назначило пять министров кураторами регионов со слабой экономикой

Они разработают программы ускоренного развития этих регионов и следить за их выполнением

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития определило для десяти регионов со слабой экономикой кураторов среди федеральных министров, пишут "Ведомости". Глава министерства Максим Орешкин будет отвечать за Республику Алтай, Карелию и Тыву.

Газета ссылается на письмо вице-премьера Виталия Мутко главе правительства Дмитрию Медведеву. Премьер поставил на документе резолюцию "согласен". Подлинность письма изданию подтвердили три федеральных чиновника.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов стал куратором Курганской области. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев получил Адыгею, министр строительства Владимир Якушев - Республику Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайский край. За "отстающие" регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока будут отвечать профильные министерства.

Кураторов получили регионы, получившие худшие позиции в рейтинге по среднедушевым доходам населения, по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Перечень "отстающих" составили в Минэкономразвития.

Курирующим их министрам предстоит подготовить комплекс мер по ускоренному развитию экономики регионов, провести там выездные совещения, определить приоритетные направления развития и необходимую для этого инфраструктуру, рассказал "Ведомостям" источник в Минэкономразвития. Также кураторы должны будут в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные для регионов проекты. Разработанные ими программы будет утверждать правительство, а кураторы будут следить за их выполнением и ежеквартально отчитываться. Контролировать эту работу будет Мутко, рассказал газете источник в аппарате правительства.

О планах ввести новый формат кураторства регионов Орешкин рассказывал журналистам в конце марта. Уже тогда его назначили куратором Тывы.