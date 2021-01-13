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В Госдуме предложили вдвое расширить список отстающих регионов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума будет добиваться расширения перечня отстающих регионов России до двадцати, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" в парламенте Андрей Исаев. Он сослался на уже принятое думское постановление.

Единоросс напомнил, что в 2019 году в стране были определены десять регионов с наименьшими экономическими показателями, которые получили индивидуальные планы развития. После расширения в перечень может войти Удмуртия, разговоры об этом предварительно проходят с правительством, добавил он.

Депутат напомнил также, что в 2021 году на сбалансирование бюджетов регионов будет направлено почти 800 млрд рублей.

В список отстающих регионов вошли Адыгея, Алтайский край, Калмыкия, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Республика Алтай, Тува и Чувашия.

Госдума Правительство Андрей Исаев Удмуртия

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