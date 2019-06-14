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ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту

ФАС попросит объяснений у "Вымпелкома" и Mail.ru по корпоративному конфликту
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готовит запрос в адрес ПАО "Вымпелком" и Mail.ru Group о действиях, которые предприняли компании по отношению друг к другу из-за корпоративного конфликта, следствием которого стала замедленная работа приложений интернет-холдинга.

"Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений. В адрес компаний готовится запрос о предоставлении разъяснений. Также может быть проведен дополнительный детальный анализ рынка в целях недопущения подобных ситуаций на рынке в будущем", - передал "Интерфаксу" через пресс-службу ФАС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Накануне сообщалось, что пользователи оператора "Билайн" начали испытывать перебои со скоростью при подключении к сервисам Mail.ru Group.

По словам "Билайна", Mail.ru с 10 июня начал пускать трафик через европейские каналы, из-за чего упала скорость подключения ко "ВКонтакте", "Юле", Delivery Club и другим сервисам. Якобы это сделано без предупреждения и официальных заявлений. Mail.ru Group объясняет решение повышением цен на СМС-сообщения для клиентов в шесть раз.

Ранее стало известно, что отмена роуминга на территории России привела к повышению тарифов для абонентов. Повышение составило в среднем 3%.

ФАС России Вымпелком Mail.ru

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