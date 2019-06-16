Число жертв пожара на танкере в Дагестане возросло до четырех

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Компания-судовладелец "Волжское пароходство" сообщила о четвертом погибшем в результате пожара на танкере в Махачкалинском морском торговом порту.

"Четыре человека погибли", - говорится в сообщении, размешенном на официальном сайте компании.

Как сообщалось, по данным СКР, во вторник примерно в 04:20 в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера, который находился на четвертом причале, в машинном отделении взорвалась газовоздушная смесь, произошло возгорание.

В результате три человека погибли и еще трое госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным генерального директора порта Алика Абдулгамидова, порт работает в штатном режиме после того, как возгорание в трюмах и отсеках танкера было локализовано. Повреждений в порту нет.

На танкере было 6 тыс. тонн нефти. К моменту взрыва почти 4 тыс. тонн было откачано.