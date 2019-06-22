Поиск

Двое погибли в результате пожара в Башкортостане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в башкирском Белебее, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по улице Мебельная города Белебей. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина)", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на место происшествия были направлены четыре единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей. Пожарные эвакуировали из здания 15 человек.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС.

Башкортостан

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Купившие туры в Грузию туристы из РФ смогут требовать возврата денег

Купившие туры в Грузию туристы из РФ смогут требовать возврата денег
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Ростуризм сообщил, что в Грузии находятся около 1500 клиентов туроператоров

Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск

Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"

Васильева не согласилась с тезисом о военизации школы из-за "Юнармии"

Беглов попросил о проверке в связи с видео якобы фальсификаций в его поддержку

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии

Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

Что произошло за день: пятница, 21 июня

Мордашов передал детям часть доли в европейском туроператоре TUI

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');