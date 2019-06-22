Двое погибли в результате пожара в Башкортостане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в башкирском Белебее, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по улице Мебельная города Белебей. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены двое погибших (мужчина и женщина)", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на место происшествия были направлены четыре единицы техники и 11 человек личного состава, а также медики, полиция, сотрудники газовой службы и электросетей. Пожарные эвакуировали из здания 15 человек.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС.