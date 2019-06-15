CNN сообщил о попытке Ирана сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Военные Ирана попытались сбить американский беспилотник, замеченный в Оманском заливе, за несколько часов до инцидента с танкерами, сообщает телеканал CNN.

По словам источника телеканала, "ракета не достигла цели и упала в воду". Беспилотник незадолго до обстрела передал кадры сближения иранских кораблей с танкерами, но не зафиксировал нападение, в котором обвиняют иранских военных.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. В распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера-химовоза Kokura Courageous.