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Спорный сквер исключат из опроса по площадке для храма в Екатеринбурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано место для строительства храма Святой Екатерины, сообщил "Интерфаксу" председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

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"Опрос населения по вопросу места для храма будет проведен в сентябре, предварительно, 14-15 сентября. Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей - все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос", - сказал он.

При этом Володин подчеркнул, что территория сквера у Театра драмы будет исключена из списка мест для строительства храма.

Следующее совещание рабочей группы предварительно будет назначено на 20 июня.

Ранее Екатеринбургская епархия сообщила, что отказывается от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.

Где строить храм

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМом опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.

Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности жители предложили властям более 60 площадок для храма.

Екатеринбург РПЦ

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