Спорный сквер исключат из опроса по площадке для храма в Екатеринбурге
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано место для строительства храма Святой Екатерины, сообщил "Интерфаксу" председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.
"Опрос населения по вопросу места для храма будет проведен в сентябре, предварительно, 14-15 сентября. Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей - все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос", - сказал он.
При этом Володин подчеркнул, что территория сквера у Театра драмы будет исключена из списка мест для строительства храма.
Следующее совещание рабочей группы предварительно будет назначено на 20 июня.
Ранее Екатеринбургская епархия сообщила, что отказывается от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.
Где строить храм
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМом опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.
Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.
Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности жители предложили властям более 60 площадок для храма.