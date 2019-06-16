Спорный сквер исключат из опроса по площадке для храма в Екатеринбурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга планируют 14-15 сентября провести опрос, в результате которого будет выбрано место для строительства храма Святой Екатерины, сообщил "Интерфаксу" председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

"Опрос населения по вопросу места для храма будет проведен в сентябре, предварительно, 14-15 сентября. Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей - все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос", - сказал он.

При этом Володин подчеркнул, что территория сквера у Театра драмы будет исключена из списка мест для строительства храма.

Следующее совещание рабочей группы предварительно будет назначено на 20 июня.

Ранее Екатеринбургская епархия сообщила, что отказывается от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.