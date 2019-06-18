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Мэр Екатеринбурга назвал обсуждаемые адреса площадок для храма

В мэрии обсуждают четыре площадки, в опрос включат две или три, считает он

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга детально обсуждают с архитекторами четыре адреса, предложенных для строительства собора Святой Екатерины. Их в эфире радио "Эхо Москвы в Екатеринбурге" назвал глава города Александр Высокинский.

По его словам, это территория неработающего Приборостроительного завода на набережной, участок за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева. По итогам обсуждений на опрос вынесут две или три площадки, добавил мэр. Он выразил пожелание, чтобы место для храма было согласовано окончательно и в дальнейшем от него больше не приходилось отказываться и чтобы город опробовал всю процедуру согласования площадок для строительства.

Высокинскому больше всего нравится площадка на месте Приборостроительного завода, по его мнению, она может стать "консенсусной". "Надо смотреть очень внимательно транспортную сеть, потому что это большие потоки и людей, и транспорта. Надо смотреть видовые вещи, потому что набережная - это то, что фотографируют все. В комплексе надо смотреть квартал Музея писателей Урала. Если делать, то это надо делать коренную реконструкцию не только площадки, но и всего квартала", - добавил мэр.

Ранее эту площадку назвал подходящей и бывший мэр города Евгений Ройзман, он добавил, что для строительства храма придется "немножко потеснить губернаторскую резиденцию", которая находится рядом.

Высокинский рассказал, что на прошлой неделе в мэрии шли переговоры с меценатами, готовыми профинансировать строительство, и градостроителями, обсуждались "конкретные технологические вещи", такие как транспорт, сети, архитектурные доминанты, возможные архитектурные объемы, оценивались компьютерные макеты проектов.

В середине мая в центре Екатеринбурга люди несколько дней подряд протестовали против начала строительства церкви Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Протесты были несогласованными и сопровождались столкновениями и задержаниями. Подготовку к строительству прекратили после вмешательства президента Владимира Путина, который предложил спросить мнение горожан.

Городские власти начали готовить опрос населения, а Высокинский настоял на включения сквера у Театра драмы в опросный список.

16 июня 2019 года Екатеринбургская епархия объявила, что отказывается от идеи строить собор на этом месте, чтобы не сеять междоусобицу. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл при этом предупредил, что череда уступок не может быть бесконечной и что у церкви "не осталось щёк", которые "ещё не подставляли под удар".

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Свердловская область Александр Высокинский Евгений Ройзман

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