Мэр Екатеринбурга назвал обсуждаемые адреса площадок для храма

В мэрии обсуждают четыре площадки, в опрос включат две или три, считает он

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Екатеринбурга детально обсуждают с архитекторами четыре адреса, предложенных для строительства собора Святой Екатерины. Их в эфире радио "Эхо Москвы в Екатеринбурге" назвал глава города Александр Высокинский.

По его словам, это территория неработающего Приборостроительного завода на набережной, участок за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева. По итогам обсуждений на опрос вынесут две или три площадки, добавил мэр. Он выразил пожелание, чтобы место для храма было согласовано окончательно и в дальнейшем от него больше не приходилось отказываться и чтобы город опробовал всю процедуру согласования площадок для строительства.

Высокинскому больше всего нравится площадка на месте Приборостроительного завода, по его мнению, она может стать "консенсусной". "Надо смотреть очень внимательно транспортную сеть, потому что это большие потоки и людей, и транспорта. Надо смотреть видовые вещи, потому что набережная - это то, что фотографируют все. В комплексе надо смотреть квартал Музея писателей Урала. Если делать, то это надо делать коренную реконструкцию не только площадки, но и всего квартала", - добавил мэр.

Ранее эту площадку назвал подходящей и бывший мэр города Евгений Ройзман, он добавил, что для строительства храма придется "немножко потеснить губернаторскую резиденцию", которая находится рядом.

Высокинский рассказал, что на прошлой неделе в мэрии шли переговоры с меценатами, готовыми профинансировать строительство, и градостроителями, обсуждались "конкретные технологические вещи", такие как транспорт, сети, архитектурные доминанты, возможные архитектурные объемы, оценивались компьютерные макеты проектов.

В середине мая в центре Екатеринбурга люди несколько дней подряд протестовали против начала строительства церкви Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Протесты были несогласованными и сопровождались столкновениями и задержаниями. Подготовку к строительству прекратили после вмешательства президента Владимира Путина, который предложил спросить мнение горожан.

Городские власти начали готовить опрос населения, а Высокинский настоял на включения сквера у Театра драмы в опросный список.

16 июня 2019 года Екатеринбургская епархия объявила, что отказывается от идеи строить собор на этом месте, чтобы не сеять междоусобицу. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл при этом предупредил, что череда уступок не может быть бесконечной и что у церкви "не осталось щёк", которые "ещё не подставляли под удар".